Incidenti stradali, scontro moto auto, muore centauro

(ANSA) - FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 25 SET - Un motociclista di 41 anni è deceduto stamani, poco dopo le 11, in un incidente stradale a Foiano della Chiana (Arezzo). La motocicletta, sulla quale viaggiava insieme ad una donna di 40 anni, si è scontrata con un'automobile e il centauro e la passeggera sono finiti a terra. L'uomo, residente ad Arezzo, è deceduto mentre la donna è stata trasportata, in codice giallo, all'ospedale di Siena per i traumi e le lesioni ricevute nell'urto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. (ANSA).