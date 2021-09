Teatro Maggio, Mehta inaugura ciclo beethoveniano

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Dopo lo spostamento del concerto inaugurale, previsto per il 10 settembre e rimandato al 15 ottobre con le sinfonie 3 e 5, nella serata di 25 settembre alle 20 il maestro Zubin Mehta darà il via all'atteso ciclo Beethoven (originariamente previsto lo scorso anno in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore): cinque concerti per celebrare l'opera del grande compositore di Bonn, nei quali verranno proposte tutte le sue nove sinfonie. In locandina il 25 settembre: la Sinfonia n.1 in do maggiore op. 21, la n. 2 in re maggiore op. 36 e la n. 4 in si bemolle maggiore op. 60.

Il ciclo delle sinfonie beethoveniane proseguirà con altri quattro appuntamenti: il 29 settembre, quando verranno eseguite, oltre alla Sinfonia n.7 di Beethoven, anche la Sinfonia n.1 di Franz Schubert e l'Adagio della Sinfonia n.10 di Gustav Mahler; il 7 ottobre, con in programma la Sinfonia n.6 Pastorale e la Missa in tempore belli di Franz Joseph Haydn; il 15 ottobre, data sostituiva del primo concerto del 10 settembre, in cui verranno eseguite le Sinfonie n.3 e n.5; per concludersi infine con il concerto del 4 gennaio 2022, con l'esecuzione della Sinfonia n.8 e della monumentale Sinfonia n.9. Queste ultime due sinfonie verranno eseguite anche al concerto di fine anno del 31 dicembre. (ANSA).