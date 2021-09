Incendio in capannoni industriali nel Pratese

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 23 SET - Intervento dei pompieri stasera a Montemurlo (Prato) per un incendio che ha colpito più capannoni industriali. Le fiamme si sono sviluppate in un'area produttiva nei pressi di via Venezia. Rinforzi sono stati inviati dai comandi di Firenze e Pistoia con altre squadre mandate a dare supporto ai vigili del fuoco di Prato. Secondo prime informazioni, l'allarme sull'incendio di stasera nella zona industriale di Montemurlo (Prato) sarebbe stato dato un passante che ha notato le fiamme provenire da immobili a uso produttivo. In particolare, secondo i vigili del fuoco l'incendio sta attaccando uno o più magazzini con materiali tessili all'interno. Il tetto di uno dei capannoni andati a fuoco è crollato.

Nove le squadre già impegnate sul posto: tra gli obiettivi hanno anche quello di mettersi a difesa di alcune abitazioni nelle vicinanze, evitando che le fiamme si propaghino fino a lì.

Sul posto sono anche andati il sindaco di Montemurlo Simone Calamai e il vicesindaco Giuseppe Forastiero. (ANSA).