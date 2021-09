Uffizi: aperture speciali per Giornate europee Patrimonio

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Aperture speciali alle Gallerie degli Uffizi, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre.

La sera del 25 la galleria delle Statue e delle Pitture sarà aperta dalle 19 alle 22 al prezzo simbolico di 1 euro (più i 4 della necessaria prenotazione), e per tutto il weekend sarà possibile visitare due spazi del complesso museale ordinariamente chiusi: l'appartamento della Duchessa di Aosta, al secondo piano dell'ex reggia di Palazzo Pitti, e il museo delle Porcellane, nel cuore del Giardino di Boboli, all'interno della palazzina del Cavaliere (in entrambi i casi è necessaria la prenotazione). Il museo delle Porcellane, che ospita una collezione di pregiate manifatture francesi, viennesi, tedesche e di Doccia, resterà aperto dalle 8,15 alle 18,30; l'Appartamento della Duchessa d'Aosta, con oggetti d'arte e arredi dal Cinquecento all'Ottocento, sarà visitabile nella fascia pomeridiana 15 - 17,30. (ANSA).