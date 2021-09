Incendi, rogo boschi Maremma e nel Pisano,inviati elicotteri

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Due incendi si sono sviluppati nel pomeriggio in Toscana. Il primo interessa un bosco di castagni e olivete in località Marrona, nel comune di Castel del Piano (Grosseto), il secondo si è invece sviluppato in prossimità di Pomarance (Pisa), in un vasto appezzamento di incolti e zone boscate.

La sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri su entrambi gli incendi. A terra squadre di volontariato antincendio e operai forestali sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento in zone impervie e di difficile accesso e, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni del sistema regionale antincendio (Aib), stanno cercando di spengere le fiamme prima della notte. Altre squadre stanno giungendo nelle località interessate dal fuoco. In tutta la giornata sono dieci gli eventi che si sono sviluppati sul territorio regionale. (ANSA).