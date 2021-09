Giudice serie A, un turno di stop per Gonzalez

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto una giornata di squalifica al giocatore della Fiorentina Nicolas Gonzalez, espulso nel corso della partita contro l'Inter per "doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara", e al tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, "per aver contestato con veemenza una decisione arbitrale" nel finale del match con il Genoa.

Sempre in relazione agli incontri della quinta giornata, è stata comminata una ammenda diecimila al Verona "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo della partita con la Salernitana, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". (ANSA).