A Prato alla scoperta del turismo industriale

(ANSA) - PRATO, 23 SET - Un viaggio alla scoperta del più grande centro tessile europeo e del suo territorio con visite nelle fabbriche, spettacoli, trekking urbano e attività per le famiglie: è in partenza il progetto immersivo ed esperienziale 'Tipo', acronimo di 'Turismo Industriale Prato', in programma ogni ultimo weekend del mese, dal 25 settembre fino a marzo 2022.

Prato, spiega una nota, sta vivendo un grande processo di trasformazione urbanistica e sociale, che questo nuovo progetto coglie e racconta in una chiave nuova. Si parte questo fine settimana con i primi percorsi e le prime attività di turismo industriale. Saranno proprio le fabbriche a raccontare Prato, città del museo del Tessuto, del centro per l'Arte contemporanea Luigi Pecci e del Mumat - Museo delle macchine tessili, come modello di imprenditorialità, cura dell'ambiente e progettazione culturale. Nelle visite guidate si parlerà degli inizi della manifattura, motore del territorio pratese e si scopriranno le aziende oggi apprezzate per qualità e varietà dei lavorati e per l'investimento in processi produttivi rispettosi della natura, che puntano al riuso della materia prima e all'economia circolare. Un 'dentro e fuori' dalle fabbriche, passando dalle archeologie industriali agli stabilimenti in attività, tra eventi culturali, spettacoli, trekking urbani e momenti per le famiglie, per toccare con mano i tessuti e la loro storia. Ogni sabato saranno proposti spettacoli in luoghi della produzione tessile e la domenica ci si muoverà sul territorio provinciale, alla scoperta del patrimonio di architettura industriale e di ex fabbriche rigenerate con progetti di innovazione urbana.

Previsti anche laboratori didattici per bambini nei musei aderenti al progetto e degustazioni con i prodotti tipici in collaborazione con EatPrato. (ANSA).