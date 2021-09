Scuola: a Firenze 41 classi in quarantena, 51 i positivi

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - A Firenze e nella provincia, dopo una settimana dal suono della prima campanella nelle scuole, sono adesso 41 le classi di ogni ordine e grado messe in quarantena a causa di contatti con positivi al Covid. Secondo i dati in possesso del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana centro, al momento sono risultati positivi 49 studenti e due docenti.

Le classi in quarantena sono così suddivise: nove di asilo nido, sei di scuola dell'infanzia, nove di scuola primaria, sette di scuola secondaria di primo grado e 10 di scuola secondaria di secondo grado. (ANSA).