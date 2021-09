Nautica: primo yacht Codecasa Gentleman's 24 a armatore Asia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 22 SET - I Cantieri Navali Codecasa di Viareggio annunciano la vendita del primo Codecasa Gentleman's 24 Yacht che va ad un esperto armatore asiatico. La vendita è stata chiusa da Carmen Lau, Senior Advisor di Camper & Nicholsons, e la divisione New Build di Camper & Nicholsons supervisionerà la costruzione.

Questo 'Superyacht Tascabile' di 24 metri rende omaggio a un'epoca d'oro della nautica da diporto incorporando al tempo stesso le ultime innovazioni tecnologiche. Le sue linee classiche richiamano l'eleganza senza tempo degli yacht costruiti negli anni '50 e '60 anche se la sua costruzione, interamente in alluminio, è assolutamente moderna, progettata per garantire alte prestazioni.

Il progetto esclusivo è stato ideato dal progettista Luca Dini di Luca Dini Design and Architecture, in collaborazione con Mr Kurt Lehmann di Yacht Moments, che hanno tratto ispirazione dagli yacht della loro infanzia per creare un concept di grande appeal per gli armatori alla ricerca di un'imbarcazione elegante e maneggevole che fa girare la testa ovunque si diriga. A bordo, lo spazio è stato ottimizzato per ospitare una suite e tre cabine ospiti, oltre a due cabine per l'equipaggio. Il suo ampio beach club è unico su uno yacht delle sue dimensioni, mentre il suo ampio ponte esterno è collegato allo spazio abitativo interno da porte scorrevoli in vetro. Il tender è una versione in scala ridotta dello stesso Gentleman's Yacht ed è riposto sul ponte principale. Prevista una serie limitata di dieci. La consegna di questo yacht sarà tra 24 mesi. Permarrà principalmente in Asia. "Vorremmo esprimere le nostre congratulazioni a Camper & Nicholson International per la vendita di questo Yacht - afferma Fulvio Codecasa, presidente dei Cantieri Navali Codecasa - Questo accordo rappresenta per noi il raggiungimento di un triplice obiettivo: la conferma dell'eccellente rapporto di collaborazione che abbiamo con Camper & Nicholsons Worldwide, l'inizio di una collaborazione, auspicabilmente duratura, con uno dei nomi più importanti del settore, come Luca Dini Design, e il rafforzamento della presenza del marchio Codecasa nel mercato asiatico". (ANSA).