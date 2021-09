Lavori Terna, chiusure notturne A1 nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - A partire dal 24 settembre, per consentire l'esecuzione dei lavori di Terna sull'elettrodotto Bargi-Calenzano, saranno effettuare una serie di chiusure notturne dell'A1 nel tratto tra Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di Firenze, in entrambe le direzioni. Lo rende noto Aspi spiegando che "la chiusura si rende necessaria per la realizzazione della variante aerea dell'elettrodotto in località Carraia interferente con l'autostrada" nel territorio di Calenzano.

Le chiusure saranno effettuate nelle due notti consecutive del 24 e 25 settembre (orario 22-6); dalle 22 del 26 settembre alle 5 del 27 settembre; nelle due notti consecutive dell'1 e del 2 ottobre (22-6); nelle due notti consecutive dell'8 e 9 ottobre (22-6); dalle 22 del 10 ottobre alle 5 dell'11 ottobre.

In occasione di queste chiusure sarà predisposta l'uscita obbligatoria al casello di Barberino per chi proviene da Bologna e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Firenze; uscita obbligatoria anche a Calenzano per chi proviene da Firenze e la stessa stazione sarà chiusa in entrata verso Bologna.

"Il programma - specifica Autostrade per l'Italia - è stato concordato in sede prefettizia con il coinvolgimento degli Enti ed è stato definito privilegiando le fasce orarie caratterizzate da bassi flussi di traffico, per ridurre al minimo l'impatto sulla regolare transitabilità, e tenendo in considerazione la necessità di agevolare gli spostamenti locali in occasione del primo turno delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre". (ANSA).