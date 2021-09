Pistoia dialoghi, altri orizzonti tema XII edizione

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Torna in presenza, dal 24 al 26 settembre, Pistoia - Dialoghi sull'uomo: il tema della XII edizione del festival di antropologia del contemporaneo, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, è 'Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire' che sarà affrontato in conferenze, dialoghi, spettacoli trasmessi anche in live-streaming sulle piattaforme Facebook e Youtube della manifestazione. Conferito poi a Claudio Magris il premio Dialoghi sull'uomo, alla sua quarta edizione: la cerimonia per la consegna il 25 settembre in piazzo Duomo a Pistoia. Dopo la premiazione Magris dialogherà con lo scrittore Paolo di Paolo nell'incontro 'Quando comincia l'uomo?'.

Antropologi, filosofi, scrittori, scienziati, linguisti, artisti, esploratori racconteranno, da punti di vista differenti, l'anelito di ricerca che ha caratterizzato l'evoluzione del genere umano, superando i confini e camminando verso nuovi orizzonti - fisici e spirituali. Fil rouge del festival è il cammino verso nuove e altre prospettive, il cammino dei migranti in fuga dalla povertà e dalla morte, quello avventuroso dei pionieri, quello della ricerca, della cultura e della scienza. Dalle esplorazioni della terra e dello spazio, che hanno consentito di creare nuovi habitat e di sviluppare nuove conoscenze, all'esigenza di superare l'hic et nunc della quotidianità, alla ricerca di forme di spiritualità tanto religiosa quanto laica.

Tra gli ospiti dell'edizione 2021 Paolo Rumiz, Duccio Demetrio, Marco Aime nell'inedita veste di voce teatrale narrante nello spettacolo 'Ogni luogo è un dove' con Eleni Molos e Massimo Germini che suonerà dal vivo, Alessandro Vanoli, Maurizio Ferraris, Adriano Favole, Caterina Soffici, Nives Meroi, Antonello Provenzale, Sonia Bergamasco, Marco Vannini, Emanuele Trevi, Marco Aime, Elena Cattaneo, Andrea Grignolio, Vera Gheno, Neri Marcorè. (ANSA).