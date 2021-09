La Fiorentina vince anche col Genoa, Saponara super ed è 2-1

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - La Fiorentina batte il Genoa 2-1 (0-0) in uno degli anticipi della 4/a giornata del campionato di serie A giocata allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. I viola sono passati con i gol nel secondo tempo di Saponara (16') e Bonaventura (43'), per il Genoa ha segnato Criscito al 50' st.

La squadra di Italiano marca la seconda vittoria consecutiva in trasferta, indicatore di una compagine in grande crescita che si avvia ad attestarsi nelle posizioni alte della classifiche.

Bravo il tecnico viola con la mossa di Saponara, entrato a inizio ripresa al posto di Gonzalez. Suo il gol che cambia il destino del match, suo l'assist, di tacco per Bonaventura che fa 2-0. Il Grifone, pur sconfitto, ha tenuto testa alla Fiorentina, ha difeso bene fino al gol, ha mostrato spirito di squadra, ma in attacco non ha avuto peso. Per i viola un grande ritorno a Firenze con altri tre punti presi, ma la strada per confermare le sorprese regalate finora è ancora molto lunga. (ANSA).