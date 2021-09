Al via Carnevale Viareggio, su carri Draghi, Conte, Ferragni

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 18 SET - Il sole ha baciato la prima delle cinque sfilate del Carnevale di Viareggio (Lucca), che per la prima volta in quasi 150 anni di storia, sono in programma tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Il corteo è iniziato con il sole e terminato con un bel tramonto, e i carri sono stati illuminati con il buio dalle luci artificiali esaltando le loro bellezze. Tra i personaggi rappresentati dai costruttori del Carnevale ci sono Mandela, Chaplin, Sepulveda, Anna Frank, Rita Levi Montalcini, Merkel, Conte, Draghi e la Ferragni. In prima categoria (nove le costruzioni),quattro i carri di Seconda categoria, nove le mascherate in gruppo e dieci le maschere isolate.

Le altre date in calendario sono 26 settembre, 2-3-9 ottobre.

Si tratta di una rivoluzione del calendario causata dalla pandemia e anche per questo sono stati ammessi solo 5.000 spettatori tutti a sedere e muniti di Green pass. L'edizione è dedicata a Raffaella Carrà e la sua canzone famosa 'Chissà che va' è la sigla ufficiale. Era presente Sergio Japino che festeggia a Viareggio i suoi 70 anni. Il ct campione del mondo con la Nazionale azzurra, Marcello Lippi dopo aver ricevuto il Burlamacco d'Oro ha partecipato all'alzabandiera per dare il via alla sfilata. (ANSA).