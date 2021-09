Vaccini, in Toscana terza dose per i più fragili dal 20/9

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Via libera in Toscana dal 20 settembre alla terza dose di vaccino anti Covid per circa 50mila persone, tra soggetti trapiantati e immunocompromessi. Sarà somministrata su chiamata diretta delle Aziende sanitarie (territoriali e ospedaliero-universitarie) e sono coinvolte, nello specifico, circa 5mila trapiantati, 2.100 dializzati, 5mila persone con sindrome Aids, 25mila oncologici e 13-15mila immunocompromessi.

Già ieri, spiega una nota, sono partite le prime telefonate per i pazienti che hanno completato il ciclo vaccinale e a cui somministrare, in via del tutto prioritaria, la cosiddetta dose addizionale (Pfizer e Moderna), come da indicazioni dell'ultima circolare del ministero della Salute. La vaccinazione avverrà in ospedale, nelle sedi ambulatoriali o dei centri specialistici.

Le persone che appartengono alle categorie target, qualora non venissero contattate, perché non ancora note alle strutture o per un eventuale disguido, potranno richiedere la terza dose, contattando i call center aziendali delle Asl (055/545454 tasto 1 per la Asl centro; 0585/498008 per la Nord Ovest, 800432525 per la Sud Est). "Le aziende sanitarie toscane sono già pronte per somministrare la terza dose ai pazienti particolarmente fragili - spiega il presidente della Regione Eugenio Giani -, che rientrano nelle categorie indicate dal ministero della Salute. Le prime chiamate sono partite ieri. Proseguiremo nel rispetto delle disposizioni nazionali, portando avanti, in contemporanea, il completamento del ciclo vaccinale di tutti gli altri cittadini che hanno già fatto la prima dose e andando a intercettare, con tutti gli strumenti che abbiamo attivato, quelli che sono ancora i cosiddetti indecisi". (ANSA).