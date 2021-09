Vaccini, in Toscana camper per dosi a lavoratori aziende

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Nuova Solmine di Scarlino (Grosseto), Gsk (Siena) e Unoaerre (Arezzo) saranno le prime aziende, lunedì 27 settembre, ad ospitare il camper dei vaccini anti Covid, per la somministrazione ai lavoratori. L'iniziativa, presentata oggi a Firenze, è frutto di un accordo tra la Regione Toscana, Confindustria Toscana sud e l'Asl sud est. Dopo le spiagge e le scuole il camper dei vaccini farà così tappa anche nelle aziende.

I lavoratori interessati, è stato spiegato, potranno chiedere la somministrazione del vaccino semplicemente presentandosi al camper dell'Asl sud est. La campagna di vaccinazione del camper proseguirà poi di fronte alla sede di Prada a Montevarchi (Arezzo) il 28 settembre, alla Baraclit di Bibbiena (Arezzo), il 29 settembre, alla Menci di Castiglion Fiorentino (Arezzo), il 30 settembre. Ancora da definire le date per la Pramac di Casole d'Elsa (Siena) e Eurovinil a Grosseto. "Questo è solo il punto di partenza - ha detto Antonio Capone, direttore generale Confindustria Toscana sud - perché l'accordo prevede di avvicinare il più possibile la vaccinazione alle aziende e, infatti, coinvolgeremo anche altre realtà. Il camper, posizionato di fronte alle aziende, sarà anche a disposizione dei lavoratori delle imprese vicine quindi nel complesso il bacino potrebbe essere costituito da migliaia di lavoratori". "Questa iniziativa - ha detto il presidente della Toscana, Eugeni Giani - arriva proprio nei giorni in cui si discute del decreto Green pass esteso a tutti i lavoratori, più di 20 milioni. Questa, dunque, è un'iniziativa lungimirante perché arriva proprio nel momento in cui c'è bisogno che i lavoratori prendano coscienza di quanto sia utile la vaccinazione per andare a lavoro". (ANSA).