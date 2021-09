Maltempo: allagamenti a Forte dei Marmi, tombini intasati

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 17 SET - La pioggia di stanotte e della prima mattina ha creato problemi nelle strade a Forte dei Marmi (Lucca) che si sono allagate. Griglie intasate e tombini pieni di foglie e cartacce hanno provocato allagamenti segnalati dagli abitanti che hanno subito disagi a case ed attività lavorative oltreché negli spostamenti. La pioggia poi è cessata ed ha permesso il deflusso dell'acqua, ma la popolazione chiede di effettuare prevenzione per evitare il ripetersi di episodi simili, in particolare suggerisce una ricognizione delle griglie così da liberarle dove sono ostruite. Non solo le strade di Forte dei Marmi ma anche le strade della Passeggiata di Viareggio (Lucca) sono rimaste allagate nella tarda mattinata per la pioggia in Versilia I disagi causati dal meteo hanno richiesto alcuni interventi dei vigili del fuoco.