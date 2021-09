Incendi, piromane del Monte Serra condannato a 12 anni

(ANSA) - PISA, 17 SET - Il tribunale di Pisa ha condannato a 12 anni di reclusione il presunto piromane accusato di aver appiccato il fuoco il 24 settembre 2018 sul Monte Serra causando un incendio che si propagò per centinaia di ettari e durò giorni. Furono distrutti 1300 ettari di boschi, oliveti e colture. L'imputato, Giacomo Franceschi, 40 anni, rispondeva dell'accusa di incendio doloso e disastro ambientale ed era in aula alla lettura della sentenza ma non ha detto niente. Aveva già fatto un anno agli arresti domiciliari. Il pm Flavia Alemi aveva chiesto 15 anni mentre la difesa l'assoluzione. Il suo avvocato Mario Di Giorgio ha preannunciato appello. (ANSA).