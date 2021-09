I candidati a Grosseto

Corsa a 8 al Comune di Grosseto.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna: sindaco uscente per il centrodestra e ricandidato (sostenuto da Lega, Fdi e Fi più una sua lista personale). Di origine aristocratica, nato a Firenze il 24 novembre 1969 è anche imprenditore agricolo nell'azienda di famiglia. Sindaco di Grosseto dal 2016 e presidente della Provincia di Grosseto dal 2017, è stato anche presidente di Confagricoltura della provincia di Grosseto.

Leonardo Culicchi: segretario Dem di Grosseto è il candidato di Pd e M5s,sostenuto anche da Sinistra italiana, Sinistra civica ecologista, Europa Verde, Articolo uno, Rifondazione comunista e Grosseto città aperta. 55 anni, diplomato perito tecnico, è agente assicurativo, sposato e con tre figli.

Valerio Pizzuti:candidato sostenuto da Iv, Azione e socialisti (Liberali, Riformisti e Socialisti). Noto urologo grossetano, 69 anni, è politico di lunga data ed è stato consigliere comunale. Alle regionali del 2020 si è candidato con Italia Viva e +Europa senza però essere eletto.

Matteo Di Fiore: il più giovane candidato in questa tornata per le amministrative di Grosseto, con Potere al Popolo. 26 anni, laureato in Economia, lavoratore precario.-Dario Bibbiani: corre per il Pci. 67 anni, ex ispettore del lavoro oggi in pensione, si definisce "comunista da sempre, dall’età della ragione".

Carlo Vivarelli: candidato schierato da Italexit di Paragone. E' volto noto della politica maremmana, segretario del Partito Indipendentista toscano. Aveva già tentato la corsa a sindaco nella scorsa campagna elettorale con Toscana stato, che ha abbandonato poi nel 2016 per fondare il Partito indipendentista toscano.In corsa anche due civici

Marcello Campomori (Grosseto al Centro): tra i fondatori dell’associazione Grosseto al centro, laureato in teologia, insegnante, sposato e padre di tre figli è da sempre impegnato nel sociale.-

Emanuele Perugini (Polo civico per Grosseto, Insieme per Grosseto): 45 anni, vigile del fuoco uscito da M5s.

