Droga: inseguito a Viareggio, polizia gli trova 46 dosi coca

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 17 SET - Inseguito dai poliziotti e poi arrestato a Viareggio (Lucca) in flagranza di detenzione per spaccio un 29enne marocchino: aveva un sacchetto di cellophane, sequestrato, con 46 dosi di cocaina (totale 21,4 grammi) e dell'hashish. Gli agenti lo hanno bloccato in via Ponchielli, vicino alla ferrovia, dopo una segnalazione della cittadinanza. Aveva anche banconote nascoste negli abiti da 10 e 20 euro per un totale di 220 euro. Dopo l'udienza per direttissima al Tribunale di Lucca è stato condannato a 2 anni di reclusione ed al divieto di dimora nella provincia di Lucca.

(ANSA).