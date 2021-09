Covid: Toscana, 494 nuovi casi, tasso al 2,71%

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 494 su 18.241 test di cui 8.705 tamponi molecolari e 9.536 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,71% (7,7% sulle prime diagnosi). E' l'aggiornamento odierno fornito dal presidente della Regione Eugenio Giani usando i social.

Rispetto a ieri i nuovi positivi giornalieri sono in lieve aumento (erano stati 435) ma su quasi duemila esami effettuati in più (erano stati 16.498 test di cui 7.746 tamponi molecolari e 8.752 test rapidi), pertanto il tasso dei nuovi positivi viene in buona sostanza bilanciato e rimane stabile (ieri era 2,64%).

