Nissan Italia Award a concessionaria Cfl di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 16 SET - La concessionaria Nissan Cfl di Lucca ha vinto il Nissan Italia Award, premio riconosciuto dalla casa madre al concessionario che nell'ultimo anno ha conseguito le performance migliori. La cerimonia di consegna si è svolta oggi in concessionaria a Lucca alla presenza del presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, Marco Toro che ha spiegato: "Qui sono stati raggiunti traguardi eccellenti: il 6% sul territorio della quota di mercato, ovvero tre volte superiore alla media italiana, che raggiunge il 70% in più rispetto alla media nazionale per il fatturato dei ricambi".

Quest'anno il global award, ovvero il premio mondiale istituito da Nissan, non è stato fatto ma Nissan Italia ha comunque deciso di sostituirlo con un premio nazionale e la concessionaria lucchese, da anni stabilimento tra i migliori concessionari della marca al mondo, ha inanellato un altro successo. "Questo è l'ottavo Nissan Award per Cfl - ha detto il titolare Alessandro Quirini - e per noi è una grande soddisfazione che condivido con tutti i miei collaboratori".

Per premiare Cfl, che presidia tutta la provincia di Lucca, Nissan Italia ha anche concesso di ampliare dal 2022 il territorio di vendita della provincia di Massa Carrara. (ANSA).