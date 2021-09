Maltempo: in Toscana codice giallo per temporali

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Prosegue fino alle 20 di domani, venerdì 17 settembre, su gran parte della Toscana, il codice giallo emanato dalla Sala operativa della Protezione civile.

Per oggi permangono le previsioni per forti temporali soprattutto a nord ovest, mentre domani rovesci e temporali saranno possibili anche nel resto della regione. Venerdì dunque saranno interessate anche le zone settentrionali della Toscana dove non si escludono colpi di vento e grandinate localizzate nei temporali più intensi. La criticità arancione permane fino alle 24 di oggi nelle province di Massa e Carrara e Lucca che da domani fino alle 20 torneranno ad essere in 'zona gialla' e dunque con un livello di criticità minore per quanto riguarda piogge e temporali. (ANSA).