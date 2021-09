Cadavere sub recuperato in mare Elba

(ANSA) - CAPOLIVERI, 16 SET - Il cadavere di un sub di 20 anni è stato recuperato questa mattina dai sommozzatori dei vigli del fuoco nelle acque dell'isola d'Elba di fronte a Capoliveri.

Il giovane risultava disperso da ieri sera. Le ricerche in mare sono state avviate dai vigili del fuoco sotto il coordinamento della Capitaneria di Portoferraio (Livorno).

Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane si fosse immerso ieri nel tardo pomeriggio per effettuare pesca subacquea in apnea nelle vicinanze della spiaggia del Ginepro a Capoliveri, ma non era più rientrato e da lì è partito l'allarme con le ricerche in mare. (ANSA).