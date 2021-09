Torna a Livorno la festa del Cacciucco

(ANSA) - LIVORNO, 15 SET - Torna a Livorno l'appuntamento con la festa del Cacciucco, il 'Cacciucco Pride 2021', la manifestazione gastronomico-turistica nata per valorizzare uno dei piatti tipici della città, la celebre pietanza di pesce con le cinque 'C' nel nome (per distinguerlo dalle imitazioni), che si svolgerà dal 17 al 19 settembre.

Da un lato ci sarà come sempre il coinvolgimento dei ristoranti cittadini, e dall'altro un mix di appuntamenti concentrati al Mercato Centrale 'Delle Vettovaglie', che andranno da show-cooking e degustazioni, a laboratori per bambini, incontri con gli autori, e spettacoli. Non mancheranno i giri in battello lungo i fossi, i canali navigabili medicei di Livorno anche con la possibilità di cenare a bordo e degustare una rosetta cacciuccata, con calice di vino (rosso) e ponce.

Nella giornata di apertura al Mercato Centrale, alle 19 Salone Centrale, andrà in scena anche un derby gastronomico tra Livorno-Pisa con duello tra due chef toscani: Simone il 'Bocca' di Livorno e Antonio Malanca di Pisa, che si sfideranno attraverso i loro piatti e con il cacciucco in una contesa presentata da Marco Conte. Ad organizzare la manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, il Comune di Livorno con il Lem-Livorno Euro Mediterranea, insieme alla Cooperativa Itinera.

Secondo le regole di prevenzione del Covid-19, dato l'obbligo, di contingentare le presenze all'interno del Mercato Centrale, sarà necessario prenotare per partecipare agli eventi con obbligo di Green pass. Il programma dettagliato aggiornato degli appuntamenti si può trovare sul sito ufficiale della manifestazione, www.cacciuccopridelivorno.it. (ANSA).