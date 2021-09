Musica: Beatrice Venezi dirige concerto a Montepulciano

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 15 SET - Domani, giovedì 16 settembre, Beatrice Venezi dirigerà un concerto a Montepulciano (Siena) 'Il Barocco tra festa e canto sacro'.

L'appuntamento è alle 21.15 nel Tempio di San Biagio.

L'evento sinfonico coinvolge l'Orchestra Poliziana e la Corale Poliziana e si inscrive nelle celebrazioni per i 400 anni dalla morte di San Roberto Bellarmino, su iniziativa dell'Istituto per la Valorizzazione della Abbazie Storiche della Toscana e della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, in collaborazione con Rotary Club. Il concerto annovera un programma musicale che, a partire dalla matrice barocca, mette a confronto pagine festose e partiture sacre. L'avvio è dedicato alla Musica per i Reali fuochi d'artificio in re maggiore di Georg Friedrich Händel; saranno poi eseguiti tre brani a vocazione spirituale: l'Ave verum corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, seguito dal Gloria di Antonio Vivaldi, fino all'atto conclusivo, firmato ancora da Mozart con il Laudate dominum dai Vesperae Solennes de Confessore. I ruoli solisti, spiega una nota, sono assegnati ai soprani Gaia Matteini e Chiara Franceschelli, insegnanti dell'Istituto di Musica Henze, per evidenziare una volta ancora la cooperazione artistica e didattica tra i giovani talenti orchestrali, i docenti, i coristi amatori e una personalità blasonata quale Beatrice Venezi che sarà sul podio per guidare l'esecuzione. Il concerto di giovedì 16 settembre ha già fatto registrare il tutto esaurito fin dalle prime fasi dell'apertura delle prenotazioni, anche per via della capienza ridotta dovuta alle attuali restrizioni sanitarie (si entra con Green pass).

(ANSA).