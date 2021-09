Covid: Toscana, altri 6 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - Ancora numerosi morti giornalieri per Covid in Toscana: nelle ultime 24 ore ci sono state altre sei vittime. Gli ultimi deceduti hanno un'età media di 82,7 anni e sono stati due a Firenze e Livorno, uno a Prato e Grosseto. Il totale dei morti in Toscana raggiunge il numero di 7.069 persone dall'inizio della pandemia.

Inoltre, nuovi casi rilevati nel report giornaliero sono stati 279 (età media 38 anni) dato che porta in Toscana il totale dei positivi a 277.279 unità (+0,1% sul giorno precedente) dall'inizio della pandemia. I guariti sono stati 567 (a tampone negativo) e crescono in percentuale doppia (+0,2%) raggiungendo quota totale di 261.126 persone.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.084, in calo del 3,1% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 420 (-16 pazienti il saldo su ieri) di cui 57 in terapia intensiva (un altro paziente in più su ieri). Altre 8.664 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-278 su ieri pari al -3,1%). Ci sono 11.712 'quarantene' (+13 persone su ieri, +0,1%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).