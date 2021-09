A Firenze targa ricorda Tiziano Terzani su sua casa natale

(ANSA) - FIRENZE, 14 SET - "Giornalista scrittore viaggiatore d'oriente": si legge in una targa che ricorda a Firenze il giornalista e scrittore Tiziano Terzani. È quanto ha deciso il Comune inaugurandola il 14 settembre, giorno in cui Terzani avrebbe compiuto 83 anni. La targa è stata apposta in via Pisana 147, sull'edificio della sua casa natale. Per la famiglia sono intervenuti la moglie Angela Staude Terzani e il figlio Folco Terzani. La casa nel rione di Monticelli, di poco fuori dalla porta San Frediano, fra i residenti di lunga data del quartiere è ben nota e rivendicata come motivo di prestigio per l'appartenenza di Terzani a questa zona di Firenze. "Per Tiziano Terzani: giornalista, scrittore, viaggiatore d'Oriente - ha scritto il sindaco Dario Nardella su Twitter -.

Oggi 14 settembre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 83esimo compleanno, Firenze lo ricorda in via Pisana 147, sua casa natale". Presenti, tra gli altri, gli assessori Alessandro Martini (toponomastica), Tommaso Sacchi (cultura), il presidente del Quartiere 5 Mirko Dormentoni. (ANSA).