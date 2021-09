Covid: Toscana, altri 3 morti, ricoverati in numero stabile

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - Prosegue la striscia dei morti per Covid in Toscana: ce ne sono stati altri tre nelle 24 ore (età media 80 anni, due sono di Siena, uno di Lucca), periodo in cui si contano altri 207 nuovi casi positivi (età media 38 anni) secondo il rilevamento giornaliero della Regione. Il totale delle vittime raggiunge 7.063 persone.

In Toscana i positivi raggiungono la quota totale di 277.000 persone (+0,1% sul giorno precedente), stesso incremento percentuale (+0,1%) dei nuovi guariti che sono stati 215 (dichiarati guariti al Covid per il tampone negativo) e raggiungono quota 260.559 persone dall'inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono oggi 9.378 (-0,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 436 (+7 persone su ieri, pari al +1,6%) di cui 56 in terapia intensiva (+1 persona, pari al +1,8%).

Altre 8.942 persone positive "sono in isolamento a casa - riferisce la Regione - poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-18 unità su ieri, -0,2%). Ci sono inoltre 11.699 persone (-112 su ieri, -0,9%) isolate, in sorveglianza attiva delle Asl per contatti con persone contagiate (ANSA).