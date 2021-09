Incendi, a fuoco appartamento in Versilia, feriti e 20 evacuati

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 12 SET - Un incendio è scoppiato questa notte intorno alle 2 in un appartamento di una palazzina di quattro piani a Pietrasanta (Lucca), in via Ficalucci, in Versilia. Le fiamme sono state estinte e 20 persone sono state momentaneamente evacuate mentre otto appartamenti sono stati al momento dichiarati inagibili. Due occupanti dell'appartamento andato a fuoco sono stati portati in ospedale per accertamenti, per avere inalato fumo. Una donna, abitante al terzo piano della palazzina, ha riportato ustioni di primo e secondo grado agli arti inferiori e superiori e un trauma facciale ed è stata portata all'ospedale Versilia.

Ustionato, a una mano, anche un vigile del fuoco intervenuto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio, con il supporto dei colleghi di Pisa e Massa Carrara. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Presente anche il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. Sono in corso accertamenti per capire le origini del rogo. (ANSA).