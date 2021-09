Covid, in Toscana altri 3 morti, in calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 12 SET - Sono 431, età media 39 annoi, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 3 decessi: due uomini e una donna, con un'età media di 83,3 anni.

In calo i ricoveri che oggi sono 429 (-5 rispetto a ieri) di cui 55 in terapia intensiva (stabili rispetto al giorno prima).

Dall'inizio della pandemia nella regione sono 276.793 i casi di contagio e 7.060 i deceduti. Esclusi i tamponi di controllo, sono stati 5.711 i soggetti testati nelle ultime ventiquattro ore: positivi il 7,5 per cento. Scendono a 9.389, -1,3% rispetto al giorno prima, le persone in questo momento positive al virus nella regione. I guariti, con i 554 del bollettino di oggi, raggiungono quota 260.344. Complessivamente sono 8.960 (-121) le persone in isolamento con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 11.811 (-64) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).