Teschio e femore umani recuperati in mare Livorno, esame Dna

(ANSA) - LIVORNO, 11 SET - Un teschio e un femore umani sono stati recuperati in mare nelle acque di Castel Boccale, a pochi metri da Punta Gallina sulla scogliera a sud di Livorno. Sono stati alcuni bagnanti a segnalare le ossa che giacevano a poca distanza dalla riva, su un fondale basso, di un paio di metri.

Per il recupero sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco coadiuvati da capitaneria e polizia municipale. Le indagini sono affidate alla capitaneria: sarà disposto l'esame del Dna per cercare di stabilire l'appartenenza dei resti.

(ANSA).