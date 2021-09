Incendi: crolla tetto ditta tessile Prato, evacuata famiglia

(ANSA) - PRATO, 11 SET - Accertamenti dei vigili del fuoco a Prato su un incendio che ha distrutto una ditta di confezione tessile, situata in via Carlo Livi. L'edificio, esteso per circa 100 metri quadri, ha riportato ingenti danni a causa del crollo completo del tetto. In corso le verifiche di stabilità da parte dei tecnici dei pompieri. L'incendio c'è stato verso le 5.30 e secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco non si sono registrati feriti. Evacuata una famiglia dell'edificio adiacente è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto due squadre dei pompieri con due autobotti e l'autoscala. Presenti anche carabinieri e personale del 118. (ANSA).