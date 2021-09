Centauro in dirupo di 30 metri al Muraglione, codice rosso

(ANSA) - SAN GODENZO (FIRENZE), 11 SET - I vigili del fuoco hanno soccorso nei pressi del Passo del Muraglione, nel comune di San Godenzo (Firenze), un motociclista uscito di strada finendo in un dirupo di 30 metri. Sul posto anche personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale e l'elicottero dei pompieri Drago oltre al personale del 118. Il centauro è motociclista è stato raggiunto, recuperato e affidato ai sanitari che hanno provveduto al trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso in gravi condizioni con codice di emergenza rosso. Si tratta di un motociclista di 51 anni. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica. (ANSA).