Bagnante scomparsa nel lago di Bilancino, ricerche in corso

(ANSA) - BARBERINO DI MUGELLO FIRENZE), 11 SET - Ricerche sono in corso da alcune ore nel lago di Bilancino e nelle vicinanze per la scomparsa di una bagnante di 31 anni, residente a Firenze, fatto che risale al pomeriggio, verso le cinque.

Secondo ricostruzioni dei carabinieri l'allarme sarebbe stato dato subito da parte di due amiche che avevano deciso insieme alla 31enne di fare il bagno nel lago, peraltro oggi molto frequentato da gitanti data la giornata calda. Le tre avevano preso posto su una spiaggia dell'invaso artificiale e da lì sono entrate in acqua. Quando le due amiche sono tornate a riva però si sono subito accorte che la 31enne non era con loro e hanno dato l'allarme, sia alle autorità sia a uno stabilimento balneare vicino. Le ricerche sono cominciate subito e sono state condotte con tutti i mezzi, specie finché c'è stata luce naturale venendo impiegati pure droni e un elicottero. I vigili del fuoco hanno schierato inoltre un nucleo sommozzatori, personale del nucleo cinofili e droni. Da terra hanno anche agito squadre dei carabinieri e dei volontari. Il perimetro del lago, diversi chilometri, è stato perlustrato tutto, casomai la giovane donna fosse approdata esausta su un'altra sponda ma al momento non ci sono esiti, pertanto le ricerche proseguono e ogni ipotesi viene tenuta in considerazione. (ANSA).