Bagnanti ritratti in foto da Parr in mostra a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 10 SET - Il mondo dei bagnanti nel loro tempo libero, mentre stanno distesi al sole, senza 'difese', in costume da bagno, mentre si rilassano. E' 'Life's a beach', mostra che espone dal 25 settembre al 12 dicembre, ai Granai di Villa Mimbelli a Livorno, gli scatti di Martin Parr, fotografo dell'agenzia Magnum, tra i più importanti documentaristici internazionali. Sono 56 le immagini che compongono l'esposizione, promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa in compartecipazione con il Comune di Livorno e l'agenzia Magnum di Parigi.

"Martin Parr - spiega Serafino Fasulo, curatore della mostra - è un reporter della quotidianità, lavoratore dello sguardo, che fotografa abitudini e costumi che raccontano l'animo umano, smascherando i luoghi comuni dietro ai quali spesso si nascondono trivialità, grottesco, cultura degradata. È capace di vedere ciò a cui siamo assuefatti e metterci davanti a uno specchio che rimanda un'immagine tutt'altro che gratificante.

Riesce a trovare grandi temi di riflessione sulla condizione umana con un umorismo che rasenta il sarcasmo, ponendoci, per una volta, non di fronte ai vizi degli altri ma ai nostri".

