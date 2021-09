Tennis: palleggi e sfilata, in mostra brand Camila Giorgi

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Sarà a Firenze per presentare il marchio di abbigliamento di famiglia 'Giomila' la tennista italiana Camila Giorgi, attualmente 36/a nella classifica Wta.

L'evento è in programma martedì prossimo, 14 settembre al Circolo Tennis Firenze. Nel pomeriggio la tennista giocherà con gli allievi della scuola del circolo delle Cascine, a seguire ci sarà poi la sfilata, a bordo piscina, dei capi dell'azienda. Il marchio 'Giomila', che prende il nome proprio dalla giovane tennista, è stato fondato dai suoi genitori, il padre Luis Sergio Giorgi e la mamma stilista di moda Claudia Fullone, a Calenzano (Firenze).

"La moda - ha detto Giorgi alla presentazione dell'evento - si combina perfettamente con lo sport perché secondo me è importante sentirsi belle e femminili anche in campo". Riguardo al suo futuro sportivo la tennista, che ha recentemente vinto un torneo Masters 1000 a Montreal e partecipato alle Olimpiadi di Tokyo arrivando ai quarti di finale, ha poi detto che "fra due settimane partirò per Chicago e poi parteciperò al torneo di Indian Wells. Mancano quattro tornei e poi e' finita la stagione. Il mio obiettivo - ha aggiunto - è arrivare fra le prime 32 del ranking, ma spero di guadagnare anche piu' di 4 posti rispetto al mio posto attuale".

Tra i presenti alla presentazione dell'evento ci saranno anche il presidente del Circolo Tennis Firenze, Carlo Pennisi, e l'assessore comunale allo sport Cosimo Guccione. (ANSA).