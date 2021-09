Incendi: fiamme a Carrara, inviati elicotteri e Canadair

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 09 SET - Tre elicotteri in azione e un Canadair in arrivo a Carrara (Massa Carrara), in località Stabbio, per un incendio di bosco divampato nel pomeriggio. Le fiamme, spiega la protezione civile, iniziate in un campo di sterpaglie, si sono estese al bosco rendendo necessario l'intervento di cinque squadre di volontariato antincendio. Tuttavia, a causa del vento in zona, l'incendio si è ulteriormente esteso rendendo necessario il supporto di elicotteri inviati dalla sala operativa regionalee pure di un elicottero. Bruciati pini e macchia mediterranea. Autobotti dei vigili del fuoco sono a disposizione per rifornire i mezzi e per presidiare da terra con le squadre le abitazioni. La sala valuta se inviare altri mezzi aerei e squadre di terra. (ANSA).