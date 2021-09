Fortissimissimo Firenze festival, con giovani talenti musica

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Torna Fortissimissimo Firenze festival, rassegna degli Amici della musica dedicata ai giovani talenti della classica.

Venti gli appuntamenti. dal 13 settembre al 5 ottobre: quattordici i concerti a Firenze, sei, grazie a Fortissimissimo metropolitano, progetto realizzato grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze, a Empoli e Sesto Fiorentino.

Il via al festival, alla sua quinta edizione, curato da Andrea Lucchesini, il 13 alle 21 nella Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze con il Quartetto Werther, seguiti a ruota il 14 settembre, stesso luogo e stesso orario, dal Trio Chagall. Le due formazioni sono le vincitrici a pari merito dell'edizione 2020 di Fortissimissimo: da tradizione, tornano ad aprire il cartellone di quest'anno.

I concerti a Firenze delle prime due settimane saranno tutti ospitati dalla Sala del Buonumore. Tra i giovani artisti coinvolti: Axel Trolese (16/9), Josef Edoardo Mossali (17), Duo Marilù (20), Ettore Pagano e Guido Orso Maria Coppin (21), Annastella e Donatella Gibboni (23), Kevin Spagnolo e Simone Rugani (24). Da lunedì 27 settembre Fortissimissimo si sposta all'Auditorium di Fondazione CR Firenze, in via Folco Portinari, con vanni Bertolazzi (il 27), Trio Eidos (il 28), Giulia Rimonda e Valentina Kaufman (il 30), Ivos Margoni e Giulia Loperfido (1 ottobre). Gli ultimi due appuntamenti saranno di nuovo al Conservatorio: Quartetto Eos (4/10) e gli allievi del Conservatorio Cherubini Anna Bodnar, Gianmarco Franceschini, Boren Wen, Irene Squizzato, Yiran Yuan (5). I concerti di Fortissimissimo metropolitano si concentrano invece nel fine settimana e prevedono tre sabati consecutivi, dal 18 settembre al 2 ottobre, alle 18.00, alla Scuola di musica Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino e tre domeniche consecutive, dal 19 settembre al 3 ottobre, sempre alle 18, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli. Tra i protagonisti: Anastasija e Mirjana Kostić, Fabrizio Cortopassi, Antonio Saulo, Rosamaria Macaluso, Quartetto Schiele, Quartetto Alioth, Beatrice De Maria, Elisa Mori, Cosimo Lippi, Alessandra Pafumi. (ANSA).