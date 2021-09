11 settembre, a Firenze mostra ricorda attacco Torri Gemelle

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Una mostra per ricordare l'orrore degli attentati alle Torri Gemelle: l'11 settembre a Firenze arriva 'LuxArt-Never Forget', iniziativa patrocinata da Comune, Città Metropolitana, Regione Toscana e Consolato Usa.

L'esposizione 'girovaga' prenderà il via da piazza Ognissanti, vicina a due luoghi che legano gli Stati Uniti a Firenze: il ponte Amerigo Vespucci e la sede del Consolato Usa. La piazza sarà il palcoscenico che per un mese ospiterà la 'Big LuxArt', opera in cartone che riproduce in scala uno a 10 quella realizzata da Stefano Casini per Fasny, l'associazione dei Vigili del fuoco di New York. A 'incorniciare' l'opera saranno 20 lampade in cartone riciclato ideate dal Laboratorio Imago e realizzate con il contributo del Cartonificio Fiorentino, che proporranno un collage delle pagine del 12 settembre 2001 estratte dal quotidiano La Nazione, partner dell'iniziativa.

L'obiettivo è raccogliere fondi per l'associazione attraverso la vendita delle opere ma anche donare alla città 40 frame, frammenti, sui quali riflettere.

La mostra è stata presentata a Palazzo Vecchio dagli assessori alla cultura Tommaso Sacchi e all'ambiente e turismo Cecilia Del Re, insieme agli ideatori del progetto Barbara Felleca, presidente Commissione contrasto al razzismo, e Massimo Pieri, consigliere speciale del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Grazie alla mostra, ha sottolineato l'assessore Del Re, si potrà mantenere "memoria di tutti i nomi di coloro che hanno perso la vita e di tutti i vigili del fuoco che eroicamente hanno prestato il loro servizio". "L'arte - ha affermato invece Sacchi - ha grande efficacia come mezzo per incidere nella memoria di quello che è stato". (ANSA).