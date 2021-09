Giovane uccisa nel Veronese: Impellizzeri resta in carcere

(ANSA) - FIRENZE, 08 SET - Il gip di Firenze Angela Fantechi ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per Emanuele Impellizzeri, 38 anni, l'uomo indiziato del delitto di Chiara Ugolini, la 27enne trovata uccisa nella sua casa di Calmasino (Verona) il 5 settembre. Al momento l'uomo è nel carcere di Sollicciano (Firenze). Il gip inoltre si è dichiarato incompetente per territorio e quindi trasmetterà gli atti al tribunale di Verona dove un altro gip deciderà se confermare o meno il provvedimento fiorentino. (ANSA).