Fiamme in bosco Maremma, al lavoro 2 elicotteri

(ANSA) - FIRENZE, 08 SET - Un incendio boschivo è in corso nel comune di Gavorrano (Grosseto), in Maremma. Le fiamme sono partite da sterpaglie in prossimità del bivio di Ravi sulla strada statale Aurelia e, spinte dal vento, si sono rapidamente estese ad una collina boscata.

La sala operativa regionale ha inviato immediatamente squadre di volontariato antincendio, operai forestali e un direttore operazioni. Sono a lavoro due elicotteri della squadra regionale che stanno contenendo il fronte. In supporto squadre dei vigili del fuoco per rifornimento mezzi e presidio ad alcune abitazioni che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme. E' in corso di valutazione l'invio di ulteriori risorse terrestri e aeree.

