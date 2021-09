Covid: Toscana, altri due morti e +3 pazienti terapie intensive

(ANSA) - FIRENZE, 08 SET - Altri 408 nuovi positivi (età media 40 anni, solo il 4% sopra gli 80 anni) e altri due nuovi morti per Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. Le vittime totali salgono a 7.045 persone dall'inizio della pandemia. I positivi totali sono ora 275.015 (+0,1% sul giorno precedente). I guariti sono stati 674 nelle 24 ore e rispetto ai nuovi positivi crescono tre volte di più in termini di incremento percentuale (+0,3%) , raggiungendo quota 257.791.

Gli attualmente positivi sono in calo: al rilevamento di oggi sono scesi a 10.179 (-2,6% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 448 (stabili, +1 persona su ieri il saldo giornaliero) di cui 56 in terapia intensiva (+3 persone, +5,7%). Altre 9.731 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (269 in meno rispetto a ieri, -2,7%). Ci sono inoltre 12.055 persone (-252 su ieri, -2%) isolate in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate. (ANSA).