Paralimpiadi: Sabatini festeggiata in piazza a Porto Ercole

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Ambra Sabatini, oro nei 100 metri alle Paralimpiadi, festeggiata in piazza stasera a Porto Ercole (Grosseto), dove vive. Folla in piazza, tra i presenti anche Novella Calligaris e Max Giusti. Tra i partecipanti pure il presidente della Toscana Eugenio Giani che le ha consegnato il Pegaso d'oro per lo sport, riconoscimento della Regione.

L'evento è stato organizzato da don Adorno della Monaca, parroco di Porto Ercole, che alla vittoria di Sabatini ha suonato le campane della chiesa, e dal Comune di Monte Argentario. (ANSA).