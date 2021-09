Overmarine group, venduto secondo yacht Mangusta 104 Rev

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 07 SET - Overmarine Group, con base a Viareggio (Lucca), ha annunciato la vendita secondo yacht Mangusta 104 Rev, la cui prima unità è in esposizione allo Yachting festival di Cannes. L'imbarcazione è stata venduta, si spiega, "a un armatore esperto, ancora una volta americano, che ha scelto questo modello perché innamorato degli open Mangusta, riconoscendo la qualità, reputazione e la concretezza del brand".

"Il 2021 è un anno molto significativo per il brand Mangusta e il mercato americano. I nuovi modelli, e in particolare la nuova era open Mangusta REV, sono molto apprezzati dai clienti Usa" afferma Stefano Arlunno, president Mangusta Americas che ha gestito direttamente la vendita di questa unità. Il Mangusta 104 Rev, si spiega, "è l'entry level della gamma Maxi Open, di cui Overmarine è leader da oltre 35 anni con più di 300 imbarcazioni costruite. Un'imbarcazione dalle linee sportive e filanti che resta fedele al Dna Mangusta ma che ne reinterpreta i contenuti, grazie alla collaborazione dell'ufficio engineering del cantiere con lo studio Lobanov design". (ANSA).