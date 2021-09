Calcio storico:riparte senza pubblico ma in diretta web e tv

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Il calcio storico fiorentino torna l'11 settembre, a partire dalle 16 in piazza Santa Croce, con la finale del torneo tra Azzurri di Santa Croce e Verdi di San Giovanni: per la prima volta, causa Covid, la gara si svolgerà a parte chiuse ma sarà trasmessa in tutto il mondo, in streaming e in televisione. Per il rispetto del distanziamento il corteo della Repubblica fiorentina sarà ridotto a 300 persone.

La partita sarà trasmessa in diretta su internet, in abbonamento e pay per view da Eleven Sports e da Livenow Italia.

Nel resto del mondo sarà disponibile, con commento e cronaca in inglese, sempre sulla piattaforma Livenow. La partita, in diretta o differita, sarà anche distribuita dalla piattaforma Future Renissance in Regno Unito, Australia e Arabia Saudita. Un secondo bando per i diritti televisivi a livello locale è stato vinto da Toscana Tv e Tele Iride, le due emittenti fiorentine trasmetteranno, in diretta e in chiaro la partita, con una telecronaca dedicata, su tutto il territorio della Toscana. "Quest'anno c'è una novità straordinaria frutto del grande lavoro e impegno di squadra - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Per la prima volta nella storia, il nostro Calcio storico sarà visibile in mondovisione grazie al successo del bando di gara che abbiamo lanciato mesi fa e che ha visto vincitrice Indiana Production. Da anni cercavamo di proiettare il Calcio storico a livelli internazionali, ci siamo riusciti e siamo impazienti di vedere la reazione del pubblico". (ANSA).