Arte: aperture straordinarie Duomo di Siena

L'Opera della Metropolitana di Siena, con Opera Laboratori, propone una serie di aperture straordinarie e di appuntamenti per ammirare il complesso monumentale del Duomo di Siena e i suoi tesori da una prospettiva insolita.

Tra gli eventi in programma il 18 e il 25 settembre Prima Lux: sarà possibile contemplare dall'alto del Facciatone lo spettacolo dell'alba su Siena. Il 30 settembre invece apertura serale straordinaria della Cattedrale: dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30) visite guidate su prenotazione al magnifico pavimento a commesso marmoreo. Il programma di appuntamenti prosegue il 21 e il 28 ottobre alle 18 con le visite guidate alla mostra 'Masaccio. Madonna del solletico', dedicata alla committenza del cardinale Antonio Casini e allestita presso la Cripta del Duomo, che ospita la preziosa tempera su tavola concessa in prestito per l'occasione dalle Gallerie degli Uffizi.

"La risposta di pubblico degli ultimi mesi - dichiara il rettore dell'Opera della Metropolitana, Guido Pratesi - rappresenta la conferma di quanto siano apprezzati i tesori custoditi nello scrigno del complesso del Duomo di Siena. Con gli appuntamenti di settembre e ottobre, pertanto, siamo lieti di offrire ai visitatori l'opportunità di ammirarli anche da una prospettiva inusuale, sempre in totale sicurezza".