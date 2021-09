A scatto stormo migliaia oche il Drone awards

(ANSA) - SIENA, 07 SET - Uno stormo di migliaia di oche dalle zampe rosa che volano su terreni innevati, immortalato dal fotografo norvegese Terje Kolaas, è lo scatto vincitore assoluto del Drone awards 2021, concorso internazionale dedicato alla fotografia aerea, progetto di Siena awards, festival dedicato alle arti visive, in programma dal 23 ottobre al 5 dicembre.

La foto, 'Pink-Footed Geese Meeting the Winter', è stata selezionata tra migliaia di scatti inviati da fotografi di 102 Paesi: con i primi scatti classificati nelle otto categorie del Drone awards, sarà protagonista della mostra 'Above Us Only Sky', in programma a Siena per il festival. Tra gli altri vincitori primo posto nella categoria Urban per 'Metaphorical Statement About City and Winter', del russo Sergei Poletaev che ritrae un vecchio monastero nei pressi di Mosca con una grande centrale elettrica sullo sfondo. Qasim Al Farsi, dell'Oman, vince in Wildlife con 'Back to Adventure', che immortala una tartaruga pronta a tornare in acqua sulla costa dell'Oman. 'Gold at the End of the Rainbow' dell'australiano Phil De Glanville, che cattura un arcobaleno sopra il surfista Ollie Henry, è prima classificata per lo Sport. 'Fishing in Mangrove Forest' immagine del vietnamita Trung Pham Huy è prima nella categoria People: ritrae un pescatore nella foresta di mangrovie della laguna di Tam Giang. Per Nature primo posto allo statunitense Martin Sanchez con 'Extragalactic': cattura gli attimi dell'eruzione di un vulcano in Islanda visti dall'interno del cratere. 'Poisoned River', del romeno Gheorghe Popa, che racconta il disastro naturale prodotto dai rifiuti chimici generati dall'estrazione di rame e oro nei Monti Apuseni, vince per Abstract. Matteo Originale con 'Verso l'Infinito Insieme a Te', scatto su un tramonto dalla costa toscana, vince nella categoria Wedding mentre il pakistano-americano Adrees Latif prevale nella categoria Storyboard con 'Blanketed in Fire Retardant', sequenza di immagini apocalittiche che ritraggono la città di Talent, in Oregon, devastata da un incendio. Vincitore della categoria video è infine il greco Nestoras Kechagias con 'Ice Ballet'.

