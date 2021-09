Calcio: concorso stadio Franchi, arrivati 31 progetti

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - Sono 31 le proposte progettuali arrivate per il concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione a Firenze dello stadio di Pier Luigi Nervi intitolato poi ad Artemio Franchi e dell'area di Campo di Marte.

Il termine ultimo per la ricezione è scaduto oggi alle 12. La comunicazione delle otto proposte ammesse al secondo grado del concorso, come ricorda un nota di Palazzo Vecchio, avverrà il 16 ottobre.

Tra le altre scadenze il 31 ottobre è la data limite per la presentazione della documentazione amministrativa di secondo grado, il 31 gennaio 2022 per la ricezione dei progetti preliminari. La proclamazione del progetto vincitore è fissata entro la prima quindicina di marzo. (ANSA).