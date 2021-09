Auto contro scooter, 37enne muore a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - Un 37enne è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 11,30 a Firenze, in via Sestese. L'uomo era alla guida di uno scooter che si è scontrato un'auto. Vani sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Via Sestese è stata poi chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto intervenuta per i rilievi la polizia municipale. (ANSA).