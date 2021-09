Invita indossare mascherina, capotreno colpito da passeggero

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - Ha inviato un passeggero a indossare la mascherina sul treno, capotreno colpito al volto con un pugno. E' accaduto stamani sul treno Firenze-Livorno: il ferroviere è stato poi medicato al pronto soccorso dell'ospedale Torregalli di Firenze (codice verde), l'aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce una volta che il convoglio è arrivato alla stazione di Lastra a Signa (Firenze). E' quanto riferiscono i carabinieri che sono intervenuti intorno alle 10 alla stazione.

Il passeggero che non solo ha rifiutato di mettersi la mascherina ma ha picchiato il capotreno, si spiega dall'Arma, sarebbe uno straniero, probabilmente dell'Est Europa. Il treno, in seguito all'accaduto, ha subito un ritardo di 35 minuti.

